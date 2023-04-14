Haberler Yaşam Haberleri Edward Norton Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Edward Norton’ın En İyi Filmleri ve Dizileri
Giriş Tarihi: 14.4.2023 11:09 Son Güncelleme: 14.4.2023 11:10

Edward Norton Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Edward Norton’ın En İyi Filmleri ve Dizileri

Edward Norton filmleri adından sıkça söz ettiren eserlerdir. Sergilediği oyunculuk ile aldığı ödüller de bu durumu daha da görünür kılmaktadır. Yapımcı ve yönetmen kimlikleri ile filmlerinin kalitesini arttırmıştır. Dolayısıyla Edward Norton’ın en iyi filmleri yapımcılığını ya da yönetmenliğini kendi üstlendikleridir diyebiliriz. Oyunculuğunu da hesaba katmadan olmaz. Oyunculuğu IMDB puanı yüksek olmasına olanak sağlamıştır. Kendisinden bu kadar bahsettiğimize göre En Çok İzlenen Edward Norton filmleri kısmına sıra gelmiştir.

Edward Norton Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Edward Norton’ın En İyi Filmleri ve Dizileri

Edward Norton filmleri bazen bizleri psikolojik sorunlar yaşayan bir karakter ile karşılaştırır. Dövüş Kulübü bu karakterin hayat bulduğu filmdir. IMDB puanı yüksek olması Fight Club filminin başarısını bizlere yansıtır. Genelde zaten Edward Norton'ın en iyi filmleri yüksek izlenmeye sahiptir. Bu nedenle de konu üzerinden devam edilmesi gerekli görülmüştür. Detaya inildiği takdirde yani En Çok İzlenen Edward Norton filmleri sayesinde film aramanıza gerek kalmayacaktır.

Edward Norton Filmleri

Kendisini film sektörünün neredeyse her alanında görmek mümkündür. Oyuncu, yapımcı, yönetmen olarak izleyiciye sunduğu filmlerden söz etmek şarttır. Kendisini başarıya götüren şey de zaten sektörde farklı kulvarda yer almasıdır. Durağan bir düzlemde hareket etmeden seyirciye her zaman farklı konular izletmeyi başarmıştır. Dövüş Kulübü, Geçmişin Gölgesinde, Sihirbaz, Yenilmezler, Cennetin Krallığı gibi filmleri vardır. Bazen aynı bazen farklı rollere sahip olsa da her işini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Aldığı ödüller de bu durumun en güzel kanıtıdır.

Edward Norton'ın En İyi Filmleri

Edward Norton'ın en iyi filmleri denince akla gelen ilk film Dövüş Kulübü olmalıdır. Bu film, insan psikolojisini çok güzel şekilde ele alan ve harmanlayan bir filmdir. Daha sonra yenilmez filmini ele alabiliriz. Yenilmez filmi Dövüş Kulübünden farklı kategoriye sahip bir filmdir. Aksiyonu ve fantastiği iliklerinize kadar hissettirecek bir filmdir. Geçmişin Gölgesi adlı filmi de drama kategorisinde izlenecek, eşsiz bir filmdir. Neredeyse her kategoride var olan filmlerine mutlaka bu yazıda değinilecektir. Değinirken filmlerin konularından da bahsedilecektir. Aynı zamanda IMDB puanları da belirtilecektir.

1. Dövüş Kulübü (1999) – 8.8 IMBD Puanı

Dövüş Kulübü filminde Edward Norton'ı başrolde görürüz. Hakkını vererek oynadığı karakterin uykusuzluk sorunu vardır. Bu durum kronikleşir ve kronik uykusuzluk sağlık sorunu yaşamaya başlar. Yaşadığı bu sorun yaşamını etkiler. Aslında bu filmin en temel özelliği psikolojiye atıf yapmasıdır.

2. Yenilmezler (2012) – 8.0 IMDB Puanı

Yenilmez filmi kadrosuyla oldukça dikkat çekmektedir. Yenilmez filmi fantastik kategorisinde izlenebilecek bir filmdir. Dünyanın en güçlü kahramanları olarak nitelendirilenler bir araya gelerek kötülere karşı savaşırlar. Dolayısıyla bu film, ekip ruhunu da yansıtmaya çalışmıştır. Filmin konusu bu çizgide ilerlemektedir.

3. Geçmişin Gölgesinde (1998) – 8.5 IMDB Puanı

Geçmişin Gölgesi adlı film intikamı anlatan bir filmdir. Başroldeki karakterin babası ölmüştür. Karakter de babasının intikamını almak ister. Bu nedenle de bazı işlere kalkışırız.

Edward Norton'ın Dizileri

Aslında Edward Norton'un kendisini daha çok filmlerde görmeye alışığız. Fakat Edward Norton'un dizileri adlı araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlarda vardır. Sinema oyuncusu olarak bilinse de yenilerde dizi sektörüne de girerek bu alanda da adını duyurmuştur. Extrapolations adlı dizide oynamaktadır. Dizi hala devam etmektedir. IMDB puanı ise 5.7 şeklindedir.

1. Extrapolations (2023) – 5.7 IMDB Puanı

Extrapolations dizisinin ilk sezonu olan bir dizidir. Dizinin konusu doğrudan insanlığı ilgilendiren konulardır. Bu dizide aşk hayatını, iş hayatını ya da aile hayatını görmek mümkündür. Bu hayatlar hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ele alınmıştır.

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Edward Norton Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Edward Norton’ın En İyi Filmleri ve Dizileri
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