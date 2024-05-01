Eğlence olsun diye hakaret edip, saldırıyorlardı: O serseri zorbalar tutuklandı!

İzmit İlçesinde önceki gün yaşanan olayda, bir grup kendini bilmez zorba, sırf eğlence olsun diye yolda yürüyen gençlere hareket edip videoya kayıt altına aldı. Bu esnada Kendilerine tepki gösteren kişilere ise topluca saldırdılar. Bu kişiler aynı zamanda, utanılacak görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. Konunun haberlere konu olması bile birlikte, kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü.

TUTUKLANDILAR

Görüntüleri ve yapılan haberleri ihbar sayan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kısa sürede olayın mağdurlarına ulaştı. Alınan şikayetin ardından ise Umut E.T. ile Erdem B.'ye saldıran ve onları darp eden E.D , B.E.A, A.F.O ve B.T.İ gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilen 4 şüphelide tutuklandı.