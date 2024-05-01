Haberler Yaşam Haberleri Eğlence olsun diye hakaret edip, saldırıyorlardı: O serseri zorbalar tutuklandı!
Giriş Tarihi: 1.5.2024 19:07 Son Güncelleme: 1.5.2024 19:17

Eğlence olsun diye hakaret edip, saldırıyorlardı: O serseri zorbalar tutuklandı!

Kocaeli İzmit ilçesinde, sırf eğlence olsun diye gençlere hakaret edip topluca saldırarak darp eden ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan 4 kişi, gözaltına alınarak, sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Eğlence olsun diye hakaret edip, saldırıyorlardı: O serseri zorbalar tutuklandı!

İzmit İlçesinde önceki gün yaşanan olayda, bir grup kendini bilmez zorba, sırf eğlence olsun diye yolda yürüyen gençlere hareket edip videoya kayıt altına aldı. Bu esnada Kendilerine tepki gösteren kişilere ise topluca saldırdılar. Bu kişiler aynı zamanda, utanılacak görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. Konunun haberlere konu olması bile birlikte, kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü.

TUTUKLANDILAR

Görüntüleri ve yapılan haberleri ihbar sayan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kısa sürede olayın mağdurlarına ulaştı. Alınan şikayetin ardından ise Umut E.T. ile Erdem B.'ye saldıran ve onları darp eden E.D , B.E.A, A.F.O ve B.T.İ gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilen 4 şüphelide tutuklandı.

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Eğlence olsun diye hakaret edip, saldırıyorlardı: O serseri zorbalar tutuklandı!
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