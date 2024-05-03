Egzersiz yap sağlıklı kal

Belli bir yaştan sonra sağlıklı ve formda kalmak zor gelebilir. Ancak Avustralya'da yapılan çalışma, 50 yaşından sonra bile sağlıklı ve fit bir hayata geçmenin mümkün olduğunu ortaya koydu. Sidney Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1996'dan itibaren üç yıllık arayla 11 binden fazla kadından veri topladı. Araştırma başladığında hepsi 47 ile 52 yaşları arasındaydı. Araştırma sonucunda, yaşlandıkça daha fazla egzersiz yaparak erken yaşta aktif olmama durumunu 'telafi etmenin' mümkün olduğu belirlendi.