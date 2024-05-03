Haberler Yaşam Haberleri Egzersiz yap sağlıklı kal
Giriş Tarihi: 4.5.2024

Egzersiz yap sağlıklı kal

DIŞ HABERLER
Egzersiz yap sağlıklı kal
Belli bir yaştan sonra sağlıklı ve formda kalmak zor gelebilir. Ancak Avustralya'da yapılan çalışma, 50 yaşından sonra bile sağlıklı ve fit bir hayata geçmenin mümkün olduğunu ortaya koydu. Sidney Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1996'dan itibaren üç yıllık arayla 11 binden fazla kadından veri topladı. Araştırma başladığında hepsi 47 ile 52 yaşları arasındaydı. Araştırma sonucunda, yaşlandıkça daha fazla egzersiz yaparak erken yaşta aktif olmama durumunu 'telafi etmenin' mümkün olduğu belirlendi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Egzersiz yap sağlıklı kal
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA