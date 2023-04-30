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Giriş Tarihi: 1.5.2023

Elazığ ve Isparta’da TOGG sevinci

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ ve Isparta’da TOGG sevinci
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli ilk akıllı cihazı TOGG T10X için kura çekimlerinin talihlileri araçlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kula rengi TOGG dün Elazığ'da matematik öğretmeni Turgay Akgün'e (34) teslim edildi. Elazığ trafiğinde ilk kez yerini alan 23 LN 023 plakalı cihaz, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Akgün, "Türkiye'de ilk 10 arasında yer almak ve bunu şehrimize ilk getirenlerden biri olmak çok heyecanlandırdı bizi. Togg akıllı bir cihaz, ona bir araç demek ya da sadece akıllı bir cihaz demek yetmeyecek. Bir telefondan, bilgisayardan fazlası. Bir kez daha Türk olmaktan gurur duydum" dedi. Isparta'da ise Merkez Hızırbey Mahallesi'nde yaşayan hak sahibi Emrah Bey de otomobiline kavuştu. TOGG'u Isparta sokaklarında gören vatandaşlar meraklı gözlerle etrafını sararak inceledi. Bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Vatandaşlar otomobilin sahibine hayırlı olsun dileklerini iletti.

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Elazığ ve Isparta’da TOGG sevinci
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