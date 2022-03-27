Elazığ’da kavga çıkan maçta 18 kırmızı kart gösterildi

Elazığ'da Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 16. haftasında lider Fırat Üniversitesi GSK, Bismil 1936 Gençlik ve Spor'u ağırladı. Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan mücadele 4-1'lik skor ile Elazığ ekibinin üstünlüğünde devam ederken, karşılaşmanın 88. dakikasında saha içi bir anda karıştı ve futbolcular birbirine girdi.

Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu olaylara güvenlik güçleri müdahale etti. Polis ekiplerinin futbolcuları ayırmak için biber gazı kullandığı kavga, zorlukla kontrol altına alındı. Fırat Üniversitesi GSK'dan 6 futbolcu ve bir yönetici kırmızı kart görürken, Bismil 1936 Gençlik'ten 10 futbolcu ve bir yöneticiye kırmızı kart çıktı. Maç tatil edilirken, müsabakanın sonucuna ilişkin son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Öte yandan Bismil 1936 Gençlik futbolcuları, olayların ardından soyunma odasını tahrip etti.