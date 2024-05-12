Elazığ’da kaybolan bir çocuk annesi kadın toprağa gömülü halde bulundu

Elazığ'da 8 gündür kayıp olan bir çocuk annesi Dilara Günana (25), 4 Mayıs sabahında evden çıktı. Akşama doğru ailesi Dilara'ya ulaşmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkiinde toprağa gömülü halde bulundu. Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı olayda, soruşturma sürüyor.