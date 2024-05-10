Elazığ’da kaza: 7 yaralı

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. M.S. idaresindeki 23 DT 480 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan O.B.K. yönetimindeki 34 FTB 596 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri karşı şeride geçerek durabildi. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. teslim edildi. Yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.