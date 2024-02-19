Elbiseleriyle denize giren kişinin cesedi 50 metre açıkta bulundu

Olay Amasra ilçesinde saat 10:30 sıralarında gerçekleşti. Küçük Liman'da deniz kenarında bir erkek montunun bulunması üzerine harekete geçen Amasra ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemelerde bir erkeğin Küçük limana geldiği ve montunu, cüzdanını çıkarıp, bir not bıraktıktan sonra elbiseleri ile denize girdiği, bir müddet sonra ortadan kaybolduğunun anlaşılması üzerine Sahil Güvenlik Amasra Bot Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçerek arama çalışması başlattı.

Amasra Küçük limanda Sahil güvenlik dalgıçlarının yaptığı arama çalışmaları sonucunda, Ülger'in cesedi yaklaşık 2 saat sonra denize girdiği yerin 50 metre açıklarında kayalık bölgede bulundu. Notta ise dolandırıldığını, üzgün olduğunu belirttiği iddia edildi. Denizin kenarına bıraktığı montunda bulunan kimlikte Ankara'da bir üniversite de teknisyen olarak çalıştığı belirlendi.

Ülger'in cesedi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayın bir intihar olduğu üzerinde duruyor.