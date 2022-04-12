Elektrik direklerine hırsız dadandı! 4 ilde elektrik hizmeti tehlikeye girdi

TEİAŞ Kütahya Bölge Müdürlüğü'nden, çevre il müdürlükleri ile esnaf, tüccar ve sanayici birliklerine yazılan yazıda; Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak'taki enerji iletim hatlarının son dönemde hırsızlık olaylarına hedef olduğu belirtildi. Hat bakım ekiplerince yapılan kontrollerde, özellikle son dönemde, elektrik direklerinin ayaklarındaki köşebent demirleri ile benzer malzemelerin çalındığı ifade edilen yazıda, hırsızlıkların, iletim hatlarının işletmesine engel olabilecek noktaya vardığı, hırsızlık eyleminin direkler yıkılabilecek şekilde yapılarak, can ve mal güvenliği için de ciddi derecede tehlike yaratıldığı ifade edildi. Yapılan hırsızlıklar nedeniyle Cumhuriyet başsavcılıklarına şikayette bulunulduğu belirtilen yazıda, faillerin bilinememesi, delil bulunamaması ya da görgü tanığı tespit edilememesi nedeniyle şikayetlerin sonuçsuz kaldığı kaydedildi.

HURDA ALIP SATANLAR BİLDİRİLECEK

Yazıda, çalıntı direk köşebent demirlerinin, 4 ili kapsayan bölgedeki il ve ilçelerde faaliyet gösteren hurdacılar tarafından alınabileceğinin değerlendirildiği bildirildi. Türk Ceza Kanunu'nun 165. maddesindeki "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" ve 166. maddesindeki "bilgi vermeme" suçlarına dikkat çeken TEİAŞ müdürlüğü, enerji iletim hatlarından çalınan malların satın alınmasının ve çalıntı mallara ilişkin yetkili makama bildirimde bulunulmamasının suç olduğuna dikkat çekti. TEİAŞ'ın yazısında, bölgede hurda alım satımı yapan kişi ve işletmelerin uyarılması, 4 ilde odalara kayıtlı demir hurda alımı yapan kişilerin, bölge müdürlüğüne bildirilmesi istendi.