Elleri olmayan Dilara’nın hayali ünlü bir ressam olmak

Mardinli Gümüşten ailesinin 6 çocuklu bir ailenin kızı olan Dilara Gümüşten, doğuştan resme yeteneği var. Ailesi onu bu yönü ile hep desteklemiş. Liseyi Tekirdağ Anadolu Lisesi'nin 2021 yılında başarı ile bitirdi. Ardından babası emekli olunca memleketi Mardin'e döndüler.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANDI

Çevresindeki bazı arkadaşları ve tanıdıkları Dilara'ya, " 'Engellisin, Ellerin yok. Nasıl başaracaksın…? diyerek Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü yerine bir başka mesleğe yönelmesini istedi. O çocukluktan beri hayalini kurduğu resimden vazgeçmedi. Bir yıl Mardin'de çalıştı. Üniversite sınavının ardından hocasının tavsiyesi ile Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazandı. Hayalindeki bölüme başlayan Dilara Gümüşten, burada da hem resim sanatını, hem de İngilizcesini geliştirmek için canla başla çalışıyor.

TÜRKİYE'NİN VAN GOGH'U OLACAĞIM

Dilara Gümüşten, Türkiye'nin Van Gogh'u olmak istediğini söyledi. Bunu için resim yeteneğine çalışmayı da katarak dünyaya açılmak istediğini de belirten Dilara, ". Erasmus ile Hollanda'ya gideceğim. Resim yeteneğimin gelişmesi için canlı başla çalışacağım. Hayalimdeki yağlı boya tablolarını yapmak için eğitimime sonuna kadar devam edeceğim " dedi. Dilara Gümüşten bunun için en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyledi.