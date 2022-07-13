Ellibeş: “15 Temmuz, söz konusu vatansa, gerisi teferruattır diyenlerin gecesidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Kocaeli Valiliği, Şehir Tiyatroları ve Önder Gençlik desteğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili çok özel bir program hazırladı. İzmit Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Cuma günü saat 20:00'de başlayacak program yine duygu yüklü olacak. 15 Temmuz Gecesi, hain terör örgütü Fetö'nün ülke yönetimini ele geçirmek için başlattığı kalkışmaya karşı koyarken şehit olan 251 asker ve vatandaş ile 2 bin 734 gazi dualarla, minnetle, saygıyla anılacak.

ÜNLÜ İSİMLER DE KATILIYOR

İbrahim Sadri'nin sunumu, Ali Nuri Türkoğlu'nun anlatımı ve Elif Buse Doğan, Bekir Ünlüater ile Mehmet Kemiksiz'in ağıtlarıyla gerçekleşecek geceye herkesi davet eden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, şöyle dedi, "Millet olarak demokrasi mücadelesinin nasıl olacağını tüm dünyaya gösterdiğimiz o destansı gecenin yıldönümünde İzmit Milli İrade Meydanı'nda bir araya geleceğiz."

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

"Sevdikleriyle bile vedalaşamadan ülkesi için canını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi hep birlikte dualarla anacağız. Bu gece, siyasi görüş ayırmaksızın söz konusu vatansa, gerisi teferruattır diyenlerin gecesidir. 'Temmuz'dan Sonsuza' diyerek ülkemiz üzerinde hala gözü olanlara en güçlü mesajı vereceğimiz bu anlamlı gecede bütün hemşehrilerimizle buluşmak dileğiyle. Unutmadık, unutturmayacağız. Bu vesile ile 15 Temmuz'un kahramanı başta Ömer Halis Demir olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum." dedi.