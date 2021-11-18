Haberler Yaşam Haberleri Emine'yi 10 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 24 yıl hapis
Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:48

Emine'yi 10 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 24 yıl hapis

DHA
Emine’yi 10 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 24 yıl hapis

Elazığ'da barakada tartıştığı kız arkadaşı Emine Fulya Akçelebi’yi (17) 10 bıçak darbesiyle öldüren Salih Yılmaz Coşkun (21), 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Nisan'da Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'ta meydana geldi. Bir barakada buluşan Emine Fulya Akçelebi ile Salih Yılmaz Coşkun arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Coşkun, Emine'yi 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından arkadaşlarını telefonla arayan Salih Yılmaz Coşkun, "Sevgilimi öldürdüm" dedikten sonra kaçtı. Coşkun'un arkadaşlarının durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine giden ekipler, Emine'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Saklandığı dedesinin evinden yakalanıp gözaltına alınan Salih Yılmaz Coşkun ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KEŞKE ORADA BEN ÖLSEYDİM'

Salih Yılmaz Coşkun hakkında 'kasten öldürme' suçundan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına Salih Yılmaz Coşkun, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Yılmaz Coşkun savunmasında, "Bir anda oldu. Çok pişmanım. Vicdan azabı duyuyorum. Hakaret, küfretmesiyle gelişen bir olay söz konusudur. Keşke orada ben ölseydim" dedi.

Emine Fulya Akçelebi'nin ailesinin avukatı İbrahim Gök, sanığın, maktulün içeceğine uyuşturucu katıp cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, "Maktul kendine gelip tepki gösterince 10 bıçak darbesiyle canavarca katletmiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, Salih Yılmaz Coşkun'u adam öldürme suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Vitor Pereira'nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe'de 5 aylık macera sona erecek...
Son Dakika: Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalar o saate kilitlendi
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
SON DAKİKA | Döviz alım-satımı ile ilgili yeni karar duyuruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA: Play-off sonrası dikkat çeken Şenol Güneş sözleri! "Fatih Terim derbiyi kaybederse..."
Koronavirüs pozitif vakalarda yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı açıkladı!
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine'yi 10 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 24 yıl hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA