Emniyetin Roman açılımı torbacı sayısını azalttı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençlerin uyuşturucu tuzağına düşmemesi için adeta seferberlik başlattı. Hem uyuşturucu kullanımının önlenmesi hem de ticaretinin engellenmesi hedeflenen çalışmalar kapsamında İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, çalışma arkadaşlarıyla birlikte, ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı Konak ilçesine bağlı Yenişehir ve Hilal mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlarla kahvehanede oturup sohbet eden ve dertlerini sorunlarını dinleyen Sel, uyuşturucuya karşı topyekûn mücadelenin şart olduğunu vurguladı. Sel, "Roman kardeşlerimizin de desteğiyle burada bir tane bile torbacı kalmayana dek mücadelemize devam edeceğiz" dedi.