Emre Yetim kimdir, nereli, kaç yaşında? Kız arkadaşı tarafından darp edilen Emre Yetim neden darp edildi?

Emre Yetim son gelen bilgilere göre 26 Mayıs tarihinde kız arkadaşı Naz Ş. tarafından darp edildi. Bir çekirdek kavgası sonucu oyuncu tırmıklandı ve saldırıya uğradı. Olay hakkında soruşturma açıldı. Birçok vatandaş da bu haberden sonra Emre Yetim kimdir, dizileri nelerdir soruluyor. Olay gün yüzüne çıktığından beri birçok kişi tarafından konuşuluyor. Peki, Emre Yetim kimdir, nereli? İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi!
Oyuncu Emre Yetim, 26 Mayıs günü kız arkadaşı Naz Ş tarafından darp edildi. O gün Naz Ş'nin evine giden Yetim, yemek masasında çekirdek yemeye başladı. Genç kızın "yeme, midemi bulandırıyorsun" demesi üzerine konu uzadı ve tartışmaya döndü. Çıkan tartışma sonrası Naz Ş, oyuncunun yüzünü tırmıkladı, tokat ve tekmeler savurdu. Emre Yetim, polisi arayarak sevgilisinden şikayetçi oldu.
11 Kasım 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ortaöğrenimini Pertevniyal Lisesi'nde okudu. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden 2009'da lisans, 2018'de yüksek lisans dereceleriyle mezun oldu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü araştırma görevlisidir.
2007 yılından itibaren İstanbul Devlet Tiyatrosu, Oyun Atölyesi, Dostlar Tiyatrosu, Dot Tiyatro, İkinci Kat, Toy İstanbul, Kadıköy Emek Tiyatrosu ve Galata Perform'un çeşitli projelerinde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. Oynadığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettirmektedir.
2019 7. Koğuştaki Mucize
2017 Martıların Efendisi
2017 Maide'nin Altın Günü
2017 Taksim Hold'em
2015 Yok Artık!
2015 Ada
2013 Kusursuzlar
2009 Nefes: Vatan Sağolsun
2007 Fırtına
2021 Kırmızı Oda
2020-2021 Doğduğun Ev Kaderindir
2018 Vatanım Sensin
2016 Hayatımın Aşkı
2015 Gecenin Kraliçesi
2015 Racon: Ailem İçin
2014 Saklı Kalan
2014 Kurt Seyit ve Şura
2013 Galip Derviş
2011 Bizim Yenge
2010 Fatmagül'ün Suçu Ne?