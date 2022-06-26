Emre Yetim kimdir, nereli, kaç yaşında? Kız arkadaşı tarafından darp edilen Emre Yetim neden darp edildi?

Emre Yetim son gelen bilgilere göre 26 Mayıs tarihinde kız arkadaşı Naz Ş. tarafından darp edildi. Bir çekirdek kavgası sonucu oyuncu tırmıklandı ve saldırıya uğradı. Olay hakkında soruşturma açıldı. Birçok vatandaş da bu haberden sonra Emre Yetim kimdir, dizileri nelerdir soruluyor. Olay gün yüzüne çıktığından beri birçok kişi tarafından konuşuluyor. Peki, Emre Yetim kimdir, nereli? İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi!