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Giriş Tarihi: 26.6.2022 09:06

Emre Yetim kimdir, nereli, kaç yaşında? Kız arkadaşı tarafından darp edilen Emre Yetim neden darp edildi?

Emre Yetim kimdir, nereli, kaç yaşında? Kız arkadaşı tarafından darp edilen Emre Yetim neden darp edildi?

Son dakika haberlerine göre 26 Mayıs günü oyuncu Emre Yetim, kız arkadaşı Naz Ş. tarafından evinde darba uğradı. Yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. Birçok dizide rol alan ve adından söz ettiren oyuncunun yaşadıkları hayranlarını şok etmiş durumda. Polis imdat hattını arayan oyuncu, hastaneye giderek darp raporu aldı. Bu haberi duyan vatandaşlar da Emre Yetim kimdir, nereli, kaç yaşında gibi soruları yöneltti. Olayla ilgili soruşturma açılmış durumda. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve Vatanım Sensin gibi dizilerde oynayan oyuncu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Emre Yetim kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar!

Emre Yetim son gelen bilgilere göre 26 Mayıs tarihinde kız arkadaşı Naz Ş. tarafından darp edildi. Bir çekirdek kavgası sonucu oyuncu tırmıklandı ve saldırıya uğradı. Olay hakkında soruşturma açıldı. Birçok vatandaş da bu haberden sonra Emre Yetim kimdir, dizileri nelerdir soruluyor. Olay gün yüzüne çıktığından beri birçok kişi tarafından konuşuluyor. Peki, Emre Yetim kimdir, nereli? İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi!

EMRE YETİM SEVGİLİSİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Oyuncu Emre Yetim, 26 Mayıs günü kız arkadaşı Naz Ş tarafından darp edildi. O gün Naz Ş'nin evine giden Yetim, yemek masasında çekirdek yemeye başladı. Genç kızın "yeme, midemi bulandırıyorsun" demesi üzerine konu uzadı ve tartışmaya döndü. Çıkan tartışma sonrası Naz Ş, oyuncunun yüzünü tırmıkladı, tokat ve tekmeler savurdu. Emre Yetim, polisi arayarak sevgilisinden şikayetçi oldu.

EMRE YETİM KİMDİR?

11 Kasım 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ortaöğrenimini Pertevniyal Lisesi'nde okudu. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden 2009'da lisans, 2018'de yüksek lisans dereceleriyle mezun oldu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü araştırma görevlisidir.

EMRE YETİM HAYATI

2007 yılından itibaren İstanbul Devlet Tiyatrosu, Oyun Atölyesi, Dostlar Tiyatrosu, Dot Tiyatro, İkinci Kat, Toy İstanbul, Kadıköy Emek Tiyatrosu ve Galata Perform'un çeşitli projelerinde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. Oynadığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettirmektedir.

EMRE YETİM FİLMLERİ

2019 7. Koğuştaki Mucize

2017 Martıların Efendisi

2017 Maide'nin Altın Günü

2017 Taksim Hold'em

2015 Yok Artık!

2015 Ada

2013 Kusursuzlar

2009 Nefes: Vatan Sağolsun

2007 Fırtına

EMRE YETİM DİZİLERİ

2021 Kırmızı Oda

2020-2021 Doğduğun Ev Kaderindir

2018 Vatanım Sensin

2016 Hayatımın Aşkı

2015 Gecenin Kraliçesi

2015 Racon: Ailem İçin

2014 Saklı Kalan

2014 Kurt Seyit ve Şura

2013 Galip Derviş

2011 Bizim Yenge

2010 Fatmagül'ün Suçu Ne?

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Emre Yetim kimdir, nereli, kaç yaşında? Kız arkadaşı tarafından darp edilen Emre Yetim neden darp edildi?
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