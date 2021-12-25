En büyük Türk bayrağı Merkez Camisi’ne asıldı

ADANA'NIN Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı hazırlıkları kapsamında çekilen belgesel için Türkiye'nin en büyük ilk Türk bayrağı Adana Merkez Camisi'ne asıldı. Adanapost Haber Portalı, "Adana'nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri" için bir dizi çalışma yürütüyor. Yapılan etkinlikler kapsamında, çeşitli yarışmalar, kitap çalışmalarının yanı sıra "5 Ocak; Adanalıyık, Bayrağa Sevdalıyık" belgesel çekimi de yapılıyor. Türkiye'nin en büyük ilk Türk bayrağının asılması, 100 yıl sonra belgesel çekimi için tekrarlandı. Geçtiğimiz ay Ulu Camii ve Büyük Saat Kulesi arasına asılan bayrak, bu sefer de Adana Merkez Camisi'nin iki minaresi arasına asıldı. Drone ile de görüntülenen bayrak asma töreni muhteşem anlara sahne oldu. 100 yıl önce 17'ye 23 metre olarak hazırlanan o dönemin en büyük Türk bayrağı, Maarif Müdürü Refet Bey ile terzi Nuri Efendi tarafından imal edilmişti. Yüz yıl sonra aynı ebattaki bayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak'ın desteği ile Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun ve ekibi tarafından dikildi. İHA