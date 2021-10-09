‘En çok kardeşimle oynamayı özledim’

12 yaşındaki Osman, 4 yıl önce ailesiyle birlikte geçirdiği araba kazasında iki bacağını birden kaybetti. Ailesiyle birlikte gittikleri birçok hastanede tedavi olmak için çeşitli operasyonlar geçirdi. Küçük Osman, AID Uluslararası Doktorlar Derneği'nin sağladığı imkanlarla protez bacaklarıyla buluştu. Suriye'den tedavi için Türkiye'ye geldiğinde henüz 8 yaşında olan Osman, burada gördüğü tedavi sayesinde bacaklarına kavuştuğu için çok mutlu.
"EN ÇOK KARDEŞLERİMLE OYNAMAYI ÖZLEDİM"
Bacaklarını kaybettiğinde en çok kardeşleriyle oynayamadığı için üzüldüğünü söyleyen Osman "Bana en çok kardeşlerim yardım ediyor. Onlarla eskisi gibi oyun oynayabiliyorum" dedi.
Oğlu bacaklarını kaybettiğinde çok büyük bir yıkım yaşadıklarını dile getiren anne Hamide ise "Osman'ın böyle yürüyeceğini hayal bile edemezdim. Türkiye'ye geldiğimizde hiç umudumuz yoktu ama artık Osman yürüyor, koşuyor, kardeşleriyle oyun oynuyor. Ne kadar teşekkür etsek az, oğlumu hayata döndürdüler" şeklinde konuştu.
"OSMAN ELİMİZDE BÜYÜDÜ"
Uluslararası Doktorlar Derneği Protez Ortez merkezi fizyoterapisti Zehra Akpınar ise "Osman bize başvuru yaptığında iki bacağı da kesilmişti ve hemen ölçülerini alıp protez bacaklarına kavuşmasını sağladık. Her zaman çok neşeli, konuşkan ve azimli bir çocuktu. Biz de onun neşesini daha da katlamak ve hayata döndürmek için elimizden ne geliyorsa yaptık.
Tedavi için ilk geldiğinde çok küçüktü, elimizde büyüdü diyebilirim. Buraya tedavi olmak için gelen tüm ihtiyaç sahibi mağdurlar için kişiye özel protezleri atölyemizde üretiyoruz ve sonra uygulayıp fizik tedavilerine devam ediyoruz. Düzenli olarak kontrole geliyorlar ve sonraki süreçte de her türlü ihtiyaçlarına destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.
BİNLERCE KİŞİYE PROTEZ ORTEZ DESTEĞİ
Suriye'de bombalı saldırılarda uzuv kaybı yaşayan savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'nin Yüksek Teknolojili Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi, insanlara umut oluyor.
Kuveyt Zekat House kuruluşunun desteği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği'nin uygulamacı katılımıyla İstanbul, Hatay-Reyhanlı, İdlib ve Cerablus'ta hizmet veriliyor. Bu merkezlerde 2017 yılından bu yana binlerce kişiye son teknoloji protezler üretilip uygulandı. Şu an hizmet veren 4 ayrı merkezde özel imalat protezlerle Suriyeli savaş mağdurlarına umut oluyorlar.
Öte yandan 1 milyondan fazla savaş mağdurunun proteze ihtiyacı olduğu biliniyor. Ancak AID Uluslararası Doktorlar Derneği, sahip olduğu bütçeyle yıllık 2 binden fazla ihtiyaç sahibine protez yapabiliyor.
Protez Ortez Merkezinin hedef kitlesi çoğunlukla savaş mağdurlarından oluşuyor ama onların yanında savaş dışı sebeplerle sakat kalmış ve protez temin edemeyen ihtiyaç sahiplerine de destek sağlanıyor.