‘En çok kardeşimle oynamayı özledim’

"OSMAN ELİMİZDE BÜYÜDÜ"

Uluslararası Doktorlar Derneği Protez Ortez merkezi fizyoterapisti Zehra Akpınar ise "Osman bize başvuru yaptığında iki bacağı da kesilmişti ve hemen ölçülerini alıp protez bacaklarına kavuşmasını sağladık. Her zaman çok neşeli, konuşkan ve azimli bir çocuktu. Biz de onun neşesini daha da katlamak ve hayata döndürmek için elimizden ne geliyorsa yaptık.