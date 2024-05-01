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Giriş Tarihi: 1.5.2024 19:46

En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır

Kanal D, projelerine bir yenisini daha ekledi. Yakında seyirci ile buluşmaya hazırlanan yeni dizi Yalan’ın ilk tanıtım filmi izleyici ile buluştu.

En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizi Yalan'ın ilk tanıtım filmi görücüye çıktı. "Abla, Hazal sana emanet." cümlesi ile başlayan tanıtıma, Aslıhan Güner'in hayat verdiği Melike karakterinin tutuklanarak cezaevine girmesi ile başlayan dramatik sahneler damga vurdu.

Yıllar sonra cezaevinden çıkarak kızına kavuşan Melike'nin aslında bir yalanın içinde olduğuna dair ipuçlarının da ekrana geldiği tanıtım güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkat çekti.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğuna Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

Yalan, çok yakında Kanal D'de ekrana gelecek.

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En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır
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