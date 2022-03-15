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Giriş Tarihi: 15.3.2022 10:36 Son Güncelleme: 15.3.2022 10:36

En Nur Ne Demek? Allah’ın En-Nûr İsminin Anlamı Ve Fazileti

En Nur Ne Demek? Allah’ın En-Nûr İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah’ın özelliklerini ve Kur’an’daki bazı önemli konuları açıklamada Allah’ın 99 ismini bilmek oldukça önemlidir. Bu isimlerin hepsinin kendi içinde özel anlamları ve belirli zikirleri bulunmaktadır. Bu anlamlar Allah’a ait özellikler olmakla birlikte belirli gün ve saatlerde zikredildiğinde önemli yararları bulunmaktadır. Bu bağlamda En Nur ismi de Allah’ın 99 isminden biridir. Peki, En Nur ne demektir?

Esmaül Hüsna olarak geçen Allah'ın 99 ismini bilmek, insana birçok şey katacaktır. Öncelikle yaratıcısının özelliklerini ve faziletlerini kavrayacaktır. Bunun yanında En Nur ismi Allah'ın önemli ism-i şeriflerinden biridir. En Nur, yol gösteren nurlandıran anlamında kullanılmaktadır.

En Nur Ne Demek?

En Nur isminin pek çok anlamı bulunmaktadır. En Nur ismi, Arapça kökenli olup iyi anlamda pek çok anlamı bulunmaktadır. Bütün alemleri aydınlatan, yol gösteren, nurlandıran, açığa çıkaran, sonsuz, sınırsız ve sönmeyen nur sahibi anlamlarına gelir. Buradan da görüldüğü gibi Allah'a özel bir isimdir.

En-Nûr anlamı ayrıca alemleri nuru ile nurlandıran, dalalette olanları hidayetiyle irşat eden, gökyüzünde ay ve güneşi nuruyla aydınlatan, gönüllere ve kalplere nur yağdıran, karanlıkta olanı açığa çıkaran anlamlarıyla da karşımıza çıkmaktadır.

Ya Nur Esmasının Fazileti

En Nur ismini zikretmenin pek çok fazileti bulunmaktadır. Fakat zikrin belirli saatleri ve günü bulunmaktadır. En Nur, Perşembe ve Cuma günleri zikredilmektedir. Bunun yanında Perşembe günü zikir saati işe Müşteri vaktidir. Cuma günü ise Zühre saatidir. Ebced değeri ve zikir sayısı ise 256'dır. En Nur isminin faziletleri ise şunlardır:

  • Her gün 256 defa "Ya Nur" ism-i şerifini zikreden kimsenin basireti açılır, gönlü nurlu olur, içi ve dışı aydınlanır.
  • 5 vakit namazdan sonra 256 kere "Ya Nûr celle celâlühû" zikrine devam eden kimsenin imanı kuvvetlenir, yüzü nurlanır, herkes tarafından sevilir.
  • Nur suresinin 35. ayetini 7 defa okuduktan sonra 100 kere "Ya Nur" ism-i şerifini okuyan kimsenin gönlü ilahi nurla dolar.
  • Her gün 256 kez "Ya Nur" ism-i şerifini okumaya devam eden kimse, anlamsız üzüntü ve sıkıntılardan ve kederlerden kurtulur, mutlu ve huzurlu olur.
  • Hasta olan kişi her gün şifa ayetleri ve 256 kere "Ya Nûr celle celâlühû" ism-i şerifi okunursa o hasta Allah'ın izniyle şifa bulup iyileşir.
  • Hergün 256 kez "Ya Nur" ism-i şerifini zikreden kimsenin kalbini iman nuru ve hikmet kaplar. Kalbi ve bedenleri nurlanır. Doğru yolu bulur.

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En Nur Ne Demek? Allah’ın En-Nûr İsminin Anlamı Ve Fazileti
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