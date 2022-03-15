En Nur Ne Demek? Allah’ın En-Nûr İsminin Anlamı Ve Fazileti

Esmaül Hüsna olarak geçen Allah'ın 99 ismini bilmek, insana birçok şey katacaktır. Öncelikle yaratıcısının özelliklerini ve faziletlerini kavrayacaktır. Bunun yanında En Nur ismi Allah'ın önemli ism-i şeriflerinden biridir. En Nur, yol gösteren nurlandıran anlamında kullanılmaktadır.

En Nur Ne Demek?

En Nur isminin pek çok anlamı bulunmaktadır. En Nur ismi, Arapça kökenli olup iyi anlamda pek çok anlamı bulunmaktadır. Bütün alemleri aydınlatan, yol gösteren, nurlandıran, açığa çıkaran, sonsuz, sınırsız ve sönmeyen nur sahibi anlamlarına gelir. Buradan da görüldüğü gibi Allah'a özel bir isimdir.

En-Nûr anlamı ayrıca alemleri nuru ile nurlandıran, dalalette olanları hidayetiyle irşat eden, gökyüzünde ay ve güneşi nuruyla aydınlatan, gönüllere ve kalplere nur yağdıran, karanlıkta olanı açığa çıkaran anlamlarıyla da karşımıza çıkmaktadır.

Ya Nur Esmasının Fazileti

En Nur ismini zikretmenin pek çok fazileti bulunmaktadır. Fakat zikrin belirli saatleri ve günü bulunmaktadır. En Nur, Perşembe ve Cuma günleri zikredilmektedir. Bunun yanında Perşembe günü zikir saati işe Müşteri vaktidir. Cuma günü ise Zühre saatidir. Ebced değeri ve zikir sayısı ise 256'dır. En Nur isminin faziletleri ise şunlardır: