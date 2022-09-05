Engelleri aşan Ayşe şimdi de anne oldu

Yaptığı resimlerle dünyada tanınan Ayşe, kara kalem, yağlı boya ve ebru sanatının inceliklerini öğrenerek yüzlerce sergi açtı. Ayşe Işık, "Ayaklarımla Tutundum Hayata" isimli bir de kitap yazdı. Geçen yıl Dursun Işık'la evlenen Ayşe'nin tek bir hayali kalmıştı, o da anne olmaktı. O müjdeli haber de 9 ay önce geldi. Dünyalar Ayşe'nin oldu.