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Giriş Tarihi: 5.9.2022 09:21 Son Güncelleme: 5.9.2022 09:41

Engelleri aşan Ayşe şimdi de anne oldu

5 yaşındayken kollarını biçerdöver makinesine kaptıran ve yaşam azmiyle Türkiye'nin tanıdığı bir ressam haline gelen Ayşe Işık'ın, geçen yılki evliliğinin ardından Melek ismini verdiği bir kızı oldu. Ayaklarıyla resimler yapıp yüzlerce sergi açan, kitap yazan 36 yaşındaki Ayşe Işık, "Ben hayata hep dört elle sarıldım. Hiçbir zaman iki kolum yok diye hayata küsmedim. Bütün işimi kendim görüyorum. Sonunda annelik duygusunu da tattım" dedi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Engelleri aşan Ayşe şimdi de anne oldu

Ayşe Işık, 1991 yaşında kollarını kaybetmesinin ardından 1 yıl travma yaşadıktan sonra hayata ayaklarıyla sarıldı. Ayaklarını elleri gibi kullanmaya başlayan Ayşe, annesinin desteğiyle liseyi bitirdi, merak sardığı resim sanatını da bu dönemde ilerletti. Ailesi ile İstanbul'a taşınan Ayşe Işık, önce kursa giderek resim tekniğini geliştirdi.

Yaptığı resimlerle dünyada tanınan Ayşe, kara kalem, yağlı boya ve ebru sanatının inceliklerini öğrenerek yüzlerce sergi açtı. Ayşe Işık, "Ayaklarımla Tutundum Hayata" isimli bir de kitap yazdı. Geçen yıl Dursun Işık'la evlenen Ayşe'nin tek bir hayali kalmıştı, o da anne olmaktı. O müjdeli haber de 9 ay önce geldi. Dünyalar Ayşe'nin oldu.

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI

Yaşadığı onca çaresizliğe rağmen hayata küsmeyen Ayşe Işık anne oldu. Melek ismini verdiği bebeğini dünyaya getirdi.

SABAH'a konuşan Işık "Ben hayata hep dört elle sarıldım. Hiçbir zaman iki kolum yok diye hayata küsmedim. Bütün işimi kendim görüyorum. Sonunda annelik duygusunu da tattım" dedi.

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Engelleri aşan Ayşe şimdi de anne oldu
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