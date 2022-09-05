Engelleri aşan Ayşe şimdi de anne oldu

Ayşe Işık, 1991 yaşında kollarını kaybetmesinin ardından 1 yıl travma yaşadıktan sonra hayata ayaklarıyla sarıldı. Ayaklarını elleri gibi kullanmaya başlayan Ayşe, annesinin desteğiyle liseyi bitirdi, merak sardığı resim sanatını da bu dönemde ilerletti. Ailesi ile İstanbul'a taşınan Ayşe Işık, önce kursa giderek resim tekniğini geliştirdi.
Yaptığı resimlerle dünyada tanınan Ayşe, kara kalem, yağlı boya ve ebru sanatının inceliklerini öğrenerek yüzlerce sergi açtı. Ayşe Işık, "Ayaklarımla Tutundum Hayata" isimli bir de kitap yazdı. Geçen yıl Dursun Işık'la evlenen Ayşe'nin tek bir hayali kalmıştı, o da anne olmaktı. O müjdeli haber de 9 ay önce geldi. Dünyalar Ayşe'nin oldu.