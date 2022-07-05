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Giriş Tarihi: 5.7.2022

Erzurum Şehir Hastanesi 5 bin kalp ameliyatıyla bölgenin yıldızı oldu

Erzurum Şehir Hastanesi 5 bin kalp ameliyatıyla bölgenin yıldızı oldu
Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Kalp Damar Cerrahi Kliniği'nde bugüne kadar kalp kapak yetmezliği, bacak bölgesinde damar tıkanması, varis ve venöz yetmezliği gibi hastalıklardan 5 bine yakın açık kalp ameliyatı başarıyla yapıldı.



Kalp Damar Cerrahi Kliniği'nde, Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kayğın ve ekibince Doğu Anadolu'daki illerin yanı yurt dışından hastalara cerrahi ve poliklinik hizmeti veriliyor.



Prof. Dr. Kayğın ile 1 profesör, 5 uzman doktorun görev yaptığı 52 yatak kapasiteli klinikte, 11 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Kayğın, "Ameliyatlarda başarı oranımız çok yüksek. Uygun hastalara robotik cerrahi yapıyoruz. Azerbaycan'dan da hastalar gelmekte" dedi.



Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör de "Nitelikli yatak kapasitesi, üst düzey teknolojik donanımlı yoğun bakım imkânları ve tek kişilik odalarıyla öne çıkan hastanemizde vatandaşlara teknolojik imkânları ve konforlu hizmeti sunmaktan mutluyuz" diye konuştu.

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Erzurum Şehir Hastanesi 5 bin kalp ameliyatıyla bölgenin yıldızı oldu
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