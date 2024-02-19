Erzurum’da cezaevi firarisi eşini kafasından vurdu!

Olay Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti. Hakkında uyuşturucu ve hırsızlık gibi 30 ayrı suçtan kaydı bulunan Şafak Saydam (39), 10 gün önce Erzurum Açık Cezaevi'nden firar etti. Günlerce yakınlarının evinde saklanan Saydam, eşini öldürmeye kalkışınca yakayı ele verdi.

İddiaya göre cezaevi firarisi Şafak Saydam, 15 yıldır evli olduğu amcasının kızı Elif Saydam'a uzun süredir şiddet uyguluyordu. Daha önce eşinin şiddetinden kaçarak kadın sığınma evine de giden Elif Saydam, kayınvalidesi ve kayınpederiyle birlikte yaşıyordu. Burada 4 çocuğuyla birlikte kalan talihsiz kadın dehşeti yaşadı.