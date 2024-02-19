Erzurum’da cezaevi firarisi eşini kafasından vurdu!

Olay Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti. Hakkında uyuşturucu ve hırsızlık gibi 30 ayrı suçtan kaydı bulunan Şafak Saydam (39), 10 gün önce Erzurum Açık Cezaevi'nden firar etti. Günlerce yakınlarının evinde saklanan Saydam, eşini öldürmeye kalkışınca yakayı ele verdi.
İddiaya göre cezaevi firarisi Şafak Saydam, 15 yıldır evli olduğu amcasının kızı Elif Saydam'a uzun süredir şiddet uyguluyordu. Daha önce eşinin şiddetinden kaçarak kadın sığınma evine de giden Elif Saydam, kayınvalidesi ve kayınpederiyle birlikte yaşıyordu. Burada 4 çocuğuyla birlikte kalan talihsiz kadın dehşeti yaşadı.
ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU
Şafak Saydam, iddiaya göre kendisinden şiddet gördüğü ve uyuşturucu kullandığı için ayrılmak isteyen Elif Saydam'ı çocuklarının gözü önünde kafasına ateş ederek ağır yaraladı. Silah sesinin duyulmaması için eline battaniye bağlayarak saldırıyı gerçekleştiren Şafak Saydam, evden çıkarak kayıplara karıştı.
KALBİ DURDU, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Eşinin erkek kardeşi tarafından araçla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Elif Saydam, yoğun bakıma alındı. Talihsiz kadının hastaneye getirildiğinde kalbinin durduğu, müdahaleyle yeniden çalıştırıldığı ancak hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Operasyon, telsizden bizzat talimat veren Erzurum Emniyet İl Müdürü Kadir Yırtar'ın yönetiminde sürdürüldü. Saydam'ın saklandığı düşünülen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, öte yandan şehir giriş çıkış noktalarında teyakkuza geçerken zanlının, ticari taksi ile kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Pasinler ilçesinin girişinde ticari taksiyi tespit eden polis ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı ve taksi şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.