Erzurum’da feci patlama: ’Cehennemi yaşadık!’





'BENİM AYAKLARIM VE KOLUM YANDI'



Patlamanın eski yakıt sistemini sökmeye çalışırken yaşandığını belirten Fatih Adalı, "O esnada alevler arasında kaldık. Benim ayaklarım ve kolum yandı. Ama acıyı hissetmiyordum. Yangın tüpünü alıp, otomobili söndürmeye çalıştım. Yangının giderek büyüdüğünü gördüm. Yakıt tankının patlama ihtimaline karşılık eli, ayakları ve yüzü yanan Orhan ile dışarı çıktık. Allah, kimseye yaşatmasın. Patlama ile alevlerin içinde kaldık, adeta cehennemi yaşadık. Otomobil ve iş yerim kullanılmaz hale geldi. Şükür, büyük kazayı böyle atlattık" dedi.