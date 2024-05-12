Erzurum’da hortum: Seralar zarar gördü, çatılar uçtu!

Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan hortum seralara zarar verdi, binaların çatılarını uçurup, elektrik direklerini yıktı. Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum, mahallede yaşayanlara ait seraları vurdu. Hortum nedeniyle mahalledeki birçok evin çatısı uçtu. Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac, yol kenarlarındaki otomobillerin üzerine düşerek hasar oluşturdu. Yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle mahallenin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Seraların naylon örtüsü yırtılırken, metal iskeleti taşıyan direkler de yerinden söküldü. Elektrik direkleri devrildi. Hortum kısa süre sonra kaybolurken, yaşananlar, köylülerin cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde evlerin çatılarının havada uçtuğu yer aldı. Çatıların düşmesiyle birçok araçta da zarar oluştuğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine giden AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Can kaybının yaşanmadığı belirtilen hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 ev, 1 okul, 3 sera ve 3 araç ile arıcılık yapanların peteklerinde hasar meydana geldiği, hasar tespiti için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bilgilendirildiği belirtildi.