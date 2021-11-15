Eşe dayak, polise saldırı

Bursaİnegöl'e bağlı Yunus Emre Mahallesi, Diş Hastanesi mevkiinde yolda yürüyen 49 yaşındaki Murat A. ve eşi A.A sokak ortasında bağırarak kavga etmeye başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kadının canından endişe ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin üzerine yürüyerek zorluk çıkaran şahıs güçlükle etkisiz hale getirildi. Polis aracına bindirilen Murat A. doktor raporu alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirildiği sırada yeniden saldırganlaşan şahıs polise saldırmaya çalışıp hastane kapısının camlarını yumrukla kırdı. Ekipler, saldırganı yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.