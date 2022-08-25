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Giriş Tarihi: 25.8.2022 17:35 Son Güncelleme: 25.8.2022 17:37

Esenler TEM Bağlantı Yolu'nda kazada hayatını kaybeden iki kardeş toprağa verildi

Esenler TEM Bağlantı yolunda otomobille seyir halindeyken yol ayrımında ağaçlık alana uçup ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden iki kardeş sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Esenler TEM Bağlantı Yolu’nda kazada hayatını kaybeden iki kardeş toprağa verildi

TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen kazada araç Esenler ayrımına gelmeden ağaçlık alana uçmuş ve içinde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan cenazelerden 22 yaşındaki Ali Alkan'ın cenazesi Zeytinburnu'ndaki Kozlu Gasilhanesi'ne diğerleri ise 500 Evler Gasılhanesine kaldırıldı.



"YEĞENİME BAKMAYA KIYAMIYORDUM"

Ali Alkan amcası Abdurrahim Alkan, yeğeninin kazadan önceki halini gördüğünü ve üzüntüsünün ikiye katlandığını belirterek, "Öğle saatlerinde camiye giderken yeğenim ile karşılaştım. Dışarı çıkarken ikimiz birbirimize denk geldik. Giyimine özen göstermişti. Kendisine nereye gittiğini sordum. Yemeğe gideceğini söyledi. Yeğenime bakmaya kıyamıyordum. Babası Erzincan'da yaşıyor, yeğenim benim üst katta oturuyor. Ali. Bir otelde gece çalışıyordu, onu uyarıyordum başına bir şey gelmemesi için. Benim göz kırpmamla ne diyeceğimi anlardı" dedi.



"BANA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMEDİLER"

Amca Alkan, "Ali 22 yaşındaydı. Bugün sabah namazına giderken bir telefon çaldı. Telefonu açtım yabancı bir numaraydı, Ozan isimli birisi aradı. Ali'nin kaza yaptığını söyledi. Hastanede olduğunu söyledi. Ali'nin öldüğünü bana söylemediler. Ayağımda terlikleydim camiye girmeden hastaneye gittim. Durumları ağır dediler bana. Taksiye bindim, taksici Atışalanı'nda büyük bir kaza olduğunu söyledi. Taksici kazayı anlattı. 6 kişi arabadaymış, kendisi kullanmamış zaten. Hastaneye gittiğimde kimse yoktu. Doktor yeğenimin vefat ettiğini söyledi. 5 kişilermiş, 2'si kardeşmiş. Ortaokulu ve liseyi beraber okumuşlardı. Gezmeye gitmişlerdi" diye konuştu.

Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden kardeş olan Erdinç ve Ercüment Kardeşlerin cenazesi dün Esenler Karabayır Merkez Camiine getirildi. Saat 16.00'da ikindi namazı beklenilmeden cenaze namazı kılınarak Ayazağa Mezarlığında toprağa verildiler. Kazada hayatını kaybeden Ömer Çelik, 500 Evlerdeki Gasılhaneden alınarak Memleketi Diyarbekir'e gönderildi. Ali Taha Alkan'ın Cuma günü Kozlu Mezarlığında toprağa verileceği Onur Kızıltaş'ın ise cenaze saatinin henüz bellirlenemediği kaydedildi.

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Esenler TEM Bağlantı Yolu'nda kazada hayatını kaybeden iki kardeş toprağa verildi
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