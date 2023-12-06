Esenler’de “çizgilerle Kudüs” sergisi

Esenler Belediyesi, Filistin'de uzun süredir devam eden katliama dikkat çekmek ve kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenledi. Önceki akşam Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde "İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" başlığıyla sanatçı Hasan Aycın'ın eserlerinden oluşan "Çizgilerle Kudüs" ve sanatçı Nurettin Boydak'ın "Dünyanın Vicdanı Kudüs" adlı sergileri sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Ayrıca Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'ın Filistin davasını konu alan "Büyük Gelen Palto" adlı filminin gösterimi yapıldı. Gösterimi yapılan film ve sergiye vatandaşların ilgisi yoğundu. Sanatçı Nurettin Boydak, "Kudüs, Filisti'nin kalbidir. Filistin'deki Müslümanlara destek ve onların yanında olmak adına sergimizi açtık" dedi.