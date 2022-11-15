Eşini 18 saat rehin almıştı: O zorba hakkında flaş gelişme!

18 SAAT SONRA EYLEMİNE SON VERDİ

Tüfeği gece saatlerinde polislere teslim edip, eylemini tabancayla sürdüren Yılmaz, 18 saat sonra 14 Kasım günü saat 11.00 sıralarında ikna edildi. Elindeki tabancayı polise teslim eden şüpheli, Merve K. ile birlikte evden çıkarıldı. Gazetecilere 'Ölecek kadar çok seviyorum' diyen şüpheli, gözaltına alındı. Mustafa Yılmaz, tamamlanan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Mustafa Yılmaz, geçen yıl 22 Ağustos'ta bir berber dükkanında eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu iş yeri sahibi ile çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi, pompalı tüfekle rehin almış, polisin 5 saat süren çabası sonucu ikna edilmişti...