Eski sevgili cinayetinde şok ifade: Öldürdüler, oturup sigara içtiler

Olay Haziran 2021 tarihinde Bağcılar'da bulunan bir parkta meydana geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre gece vakti Nurgül Aydın ve Özlem Demirel'in arkadaşlarıyla parkta oturarak sohbet ettiği, maktul Ali'nin Nurgül'ü cep telefonuyla aradığı ve aralarında tartıştıkları anlatıldı. Konuşma sırasında sanık Özlem'in Nurgül'ün elinden telefonu alarak maktul Ali ile tartışmaya başladığı ve telefonu kapattığı belirtildi. Bu durumun ardından ise Ali'nin Nurgül'ü tekrar görüntülü olarak aradığı telefonu Özlem'in açtığı, Ali'nin Özlem'e "Sen kimsin telefonu Nurgül'e ver" demesi üzerine Özlem ile Ali'nin tekrar tartışıp küfürleşmeye başladıkları aktarıldı.

Ali'nin tekrar Nurgül'ü aradığı 'Yarım saate kadar geliyorum neredesiniz' diye söylemesi üzerine Nurgül'ün 'gel 42 Evler parkındayız' dediği, daha sonra Ali'nin tekrar arayarak 'zaman azaldı geliyorum' demesi üzerine Nurgül'ün Ali'ye 'Emanetle mi geliyorsun' diye sordu. Maktul Ali'nin ise 'Ben doluyum siz boş olmayın' dediği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede sanık Özlem'in Aziz Öztürk'ü telefonla arayarak ondan yardım istediğini, Aziz'in 20 dakika sonra yanında sanık Cemal Açan ile birlikte parka geldiği belirtildi. Ali ile müşteki Kadir Arslan'ın da parka geldikleri ve Ali'nin Nurgül ile tokalaşmak istediği Nurgül'ün izin vermediği bu arada Özlem'in Ali'ye sen kimsin benim namusuna laf ediyorsun diye bağırdığı ve aralarında tartışmaya başladıkları ifade edildi. Olayın ardından iddiaya göre Cemal Açan da belinden çıkardığı silahla Ali Tulgaroğlu'nun bacaklarına, sonrada boyun kısmına doğru, ardından da Kadir Arslan'a doğru defalarca ateş etti. Silahlı saldırıda Kadir Arslan yaralanırken, Ali Tulgaroğlu ise hayatını kaybetti. Hazırlanan iddianamede Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Cemal Açan'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi ile "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 6 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Nurgül Aydın ile diğer tutuklu sanıklar Aziz Öztürk ve Özlem Demirel'in ise "Kasten öldürmeye azmettirme" ve "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamaya azmettirme" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 5 yıldan 9'ar yıla kadar hapisleri talep edildi.

Bakırköy 9. AĞIR Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden getirildi. Duruşmada tutuksuz sanık Nurgül Aydın, müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

CİNAYETİN ARDINDAN SİGARA İÇMİŞLER

Tutuksuz sanık Nurgül Aydın savunmasında olayın kavgadan sonra gerçekleştiğini ve asıl konunun iş yerinde başladığı belirterek " Maktul Ali benim eski sevgilimdi. Ali bizim iş yerinde çalışan ve yeğeni olan Yeliz'in kocasını arayarak "Karını oradaki kızlarla görüştürme" demiş. Yeliz de bana " Ali dayım kocamı aramış sizin hakkınızda iyi kızlar değil demiş. Bizde eşimle tartıştık. Sen Ali'yle konuş benim kocama böyle şeyler söylemesin" dedi. Daha sonra biz iş yerinden çıktıktan sonra arkadaşlarımla parkta oturduk. Ali'ye bu meseleyi konuşmak için mesaj attım. "Evliliklerine karışma" dedim. Ali bana küfür etti. Sonra Ali parka geleceğini söyledi. Ben parka Cemal'in girdiğini görmedim. Ben olayı kendimce büyütmemiştim. Kimseyi arama gereği duymadım. Sonra Özden arkadaşlarını çağırdı. Ali ve Kadir parka sarhoş geldiler. Tartışmanın ardından Cemal Ali ve Kadir'in ayaklarına sıktı, sonra da şuursuzca yukarı doğru ateş etti ve kaçtı. Bu durum şarjör boşalana kadar devam etti. Ben Ali'nin boynundan kan geldiğini gördüm sonra yere düştü. Hatta Ali yere düştüğünde bir kişi daha belirdi ona ambulans çağırmasını söyledim. Biz sigara içtikten sonra karakola gittik" dedi.

Tutuklu sanık Sanık Özlem Demirel ise olayda herkesin onun üstüne oynadığını ve 7 aydır cezaevinde olduğunu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

"KORKUTMA AMAÇLI SIKTIM, MAKTULÜ TANIMIYORUM"

Olayda söz konusu silahı kullanan tutuklu sanık Cemal ise " Korkutma amaçlı sıktım. Rast gele sıktım ama kimin vurulduğunu görmedim. Ben Ali'yi tanımam. Benden yardım istediler" şeklinde konuştu. Diğer tutuklu sanık Aziz Öztürk de üzerine atılan suçlamaları reddetti.

1 SANIK DAHA TUTUKLANDI

Duruşma savcısı mahkemeden davanın tek tutuksuz olan sanığı Nurgül Aydın'ın da üzerine atılı suçun mevcut delil durumu açısından tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti tutuklu olan sanıkların tutukluluk halinin devamına ve Nurgül'ün de tutuklanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.