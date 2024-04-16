Eski sevgiliye mahkemeden ‘alkollü yaklaşmama’ kararı

İstanbul Maltepe'de birlikte yaşayan Gazi B. ile Birgül K. yeni yılın ilk günü alkol alırken tartışmaya başladı. Genç kadın ilişkiyi bitirmek isteyince sevgilisinin tehdidiyle karşılaştı. Can güvenliğinden endişe duyan kızına konum atarak polise ihbarda bulunmasını istedi.Polisin kurtardığı kadının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmanın devamında İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi geniş kapsamlı bir koruma kararına imza attı. Mahkeme 2 ay süreyle Gazi B.'nin eski sevgilisinin konutuna ve işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Ayrıca Gazi B.'nin, Birgül K.'nin bulunduğu yerlerde alkol kullanmamasına, bu maddenin etkisindeyken eski sevgilisinin bulunduğu yerlere yaklaşmamasına hükmetti.Yaşananlar üzerine Gazi B. de "Can güvenliğim yok" diyerek genç kadını şikâyet etti. Asıl ayrılmak isteyenin kendisi olduğunu ve Birgül K.'nin bıçakla üzerine yürüdüğünü öne süren Gazi B., "Olay günü 'Benden ayrılamazsın, ayrılırsan seni öldürürüm' dedi. Şimdi sürekli beni arayarak 'Tekrar beraber olalım. Ya benim olacaksın ya toprağın. Seni başkalarına yâr etmem' diyerek tehdit ediyor. Aileme de 'Sizi süründüreceğim, çekeceğiniz var benden' diyor. Annem babam yaşlı, evde korkarak yaşıyorlar. Dışarı çıkamıyorlar" dedi.Birgül B.'nin, arkadaşlarını arayarak da kendisini kötülediğini iddia eden Gazi B., itibarının zedelendiğini belirtti. Başına geleceklerin sorumlusunun Birgül B. olduğunu savunan Gazi B. de koruma kararı talep etti. Şimdi mahkeme ve savcılığın kararı bekleniyor.