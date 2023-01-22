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Giriş Tarihi: 22.1.2023 13:13

Eskişehir’de kaçak kazı yapanlar yakalandı; 4 gözaltı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

DHA
Eskişehir’de kaçak kazı yapanlar yakalandı; 4 gözaltı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Katranlık mevkisinde yapılan araştırmada şüpheliler, M.B., E.B., M.M.Ü. ve B.D. kaçak kazı yapıp define ararken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 27 mermi, kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 30 kurusıkı mermisi, el testeresi, balyoz, kazma, kürek ile 4 define arama çubuğu ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadelerinin alınması için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü

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Eskişehir’de kaçak kazı yapanlar yakalandı; 4 gözaltı
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