Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon: 2 zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 18.12.2023 09:41

Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon: 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

AA
Eskişehir’de zehir tacirlerine operasyon: 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ÇEŞİTLİ MİKTARDA UYUŞTURUCU, RUHSATSIZ TABANCA VE 7 FİŞEK

Ekiplerin çalışması sonucu çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon: 2 zanlı tutuklandı
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