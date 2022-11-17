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Giriş Tarihi: 18.11.2022

Ev sahibinden İGDAŞ’a hilti tepkisi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ev sahibinden İGDAŞ’a hilti tepkisi
Fatih'te doğalgaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen ve 10 kişinin yaralandığı patlamanın İGDAŞ ekiplerinin beceriksizliği yüzünden yaşandığı ileri sürüldü. Evi hasar gördüğü için sokakta kalan İsmet Yılmaz, "Akşam saat 16.45'te sokakta bir gaz sızıntısı hisseden damadım 187'ye telefon açıp ihbarda bulundu. İGDAŞ'tan bir ekip geldi. Apartmanın hemen önünde tedbir almadan ve apartmandakileri uzaklaştırmadan hilti ile betonu delmeye başladı. Delme çalışması yapılırken sızıntının meydana geldiği alanda şiddetli bir patlama meydana geldi. 2 saat uğraşıp beceremediler, boruyu patlatıp binayı yaktılar. Bu işi bilmeyenler, insanları uzaklaştırmadan nasıl müdahalede bulunurlar anlamadım" dedi.

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Ev sahibinden İGDAŞ’a hilti tepkisi
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