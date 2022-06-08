Haberler Yaşam Haberleri Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 8.6.2022 23:54

Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı

İHA
Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı

Bursa'da bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kadının ölümü, evden gelen kötü kokular üzerine komşularının polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kocanaip Mahallesi Doktor Ekrem Paksoy Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Hatice Arslan'ın (44) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından eve girince Arslan'ın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde Arslan'ın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Komşuları Arslan'ı en son 2 hafta önce eve girerken gördüğü öğrenildi.Acı haberi alan Arslan'ın yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Hatice Arslan'ın cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'dan kim elendi, kim gitti? | Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı! 7 Haziran SMS oy sıralaması ile 2022 Survivor All Star kim gitti, adaya hangi isim veda etti?
En düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? En düşük maaş hesaplandı!
Emekli zammı 2022 ne zaman açıklanacak? Temmuzda en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? HESAPLANDI!
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
Mazot ve benzin fiyatı ne kadar arttı? Son Dakika: 8 Haziran mazot, akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar, benzinin 1 litre fiyatı
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti: Kazanç şimdiden 2.259 TL'yi buluyor! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA! Yeni 3600 ek gösterge tablosu ile hesabını yap! Emekli maaşı ve ikramiyesi önemli oranda yükseliyor! Ek gösterge kimlere verilecek?
Son Dakika: Asgari ücret Temmuz zammı için PRİM hesabı! Başkan Erdoğan ve Ak Parti'den Refah artışı açıklaması: Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı?
Altın fiyatları canlı takip! 8 Haziran 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, gramı kaç TL? İşte anlık altın alış satış rakamları!
Çeyrek altın fiyatı ve altının gram fiyatı grafikte değişti! 8 Haziran 2022 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA