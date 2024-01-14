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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Evinin önünde öldürüldü

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Evinin önünde öldürüldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Cengiz Saygın (36), önceki gece otomobilinden inerken Ömer Esmer (41) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Esmer, Saygın'a kurşun yağdırarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Cengiz Saygın kurtarılamadı. Polis Esmer'i suç aleti ile birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Ayrıca olayı azmettirdiği belirlenen bir kamu kurumunda görevli kadın personel M.Ç. ile İ.Ö. yakalandı. Her 3 şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Evinin önünde öldürüldü
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