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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Evleri toprak altında kalan anne ile oğlu hayatını kaybetti

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Evleri toprak altında kalan anne ile oğlu hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Asma Mahallesi'nde, önceki akşam toprak kayması sonucu meydana gelen heyelanı tek katlı evi yuttu. Enkazda kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) cesetlerine dün sabah saatlerinde ulaşıldı. AFAD koordinesinde çalışma yapan Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekiplerinin, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla çıkarabildiği cesetler, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk heyelanın yaşanmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında mehdaya gelen ikinci heyelanda, arama kurtarma ekiplerinden 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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Evleri toprak altında kalan anne ile oğlu hayatını kaybetti
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