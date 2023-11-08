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Giriş Tarihi: 8.11.2023 14:09

Evrim Özkaynak'tan 500 burslu öğrenci yararına görkemli konser

Başarılı sanatçı Evrim Özkaynak ve orkestrası, 500 burslu öğrencinin yararına düzenlenen konserde sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında 3 vakıf tarafından organize edilen program, Türkiye Barolar Birliği Balo Salonu’nda gerçekleşti.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Evrim Özkaynak’tan 500 burslu öğrenci yararına görkemli konser

Ankara'da, Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı, Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı ile ZİÇEV tarafından düzenlenen organizasyonda sahne alan Özkaynak ve orkestrası, hiçbir ücret talep etmeyerek takdir topladı. Buna ek olarak salonun da konser için ücretsiz olarak tahsis edildiği öğrenildi. 600'ü aşkın bilet satışından elde edilen gelir, burslu öğrencilerin yanı sıra ZİÇEV bünyesindeki çocuklara da eğitim yardımı olarak aktarılacak.

"ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Konser öncesi SABAH'a konuşan Evrim Özkaynak, çok anlamlı bir organizasyonda yer almanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, "Sanatımızla, gönüllü olarak birilerine dokunabilmek benim için önemli. Bu gece bizimle olup, çocuklarımızın geleceğine bir nebze de olsa katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçte de bu tür organizasyonlara devam etmeyi çok istiyorum. Bu konuda meslektaşlarıma elimden geldiğince örnek olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

YARDIM ETKİNLİKLERİ SÜRECEK

Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Enis Güray da kendilerini yalnız bırakmayan Evrim Özkaynak ve orkestrasına teşekkür etti. Güray, "Evrim zaten bizim kızımız gibi. Hiçbir şey talep etmeden bu gece bize katkı sundu. Yüzlerce çocuğumuza buradan önemli bir yardım aktarmış olduk. Bu tür etkinliklere ilerleyen süreçte de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Evrim Özkaynak'tan 500 burslu öğrenci yararına görkemli konser
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