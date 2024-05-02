Feci kazadan acı haber: Genç futbolcu hayatını kaybetti!

29 Nisan tarihinde otomobiliyle Eskihisar Mahallesi'nde seyir halinde olan Enes T.T., aracın su birikintisine girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik bir istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Çevrede kazayı gören vatandaşlar, hızla olay yerine koştu ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekipler, ağaçlık alandan kaza alanına ulaştığında, araçta bulunan sürücü Enes T.T. ile yolcular İbrahim G., Bayram G., Emir A. ve Yunus Emre Savaş'ı kurtararak hastaneye kaldırdı. Yaralılar arasında bulunan Yunus Emre Savaş, Bayram G. ve Emir A.'nın Darıca Spor U17 ve U18 futbolcuları olduğu öğrenildi. Durumu kritik olan Yunus Emre Savaş, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından bugün vefat etti.