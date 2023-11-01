Fenomen kasap, yine gündem oldu! Paylaşımları gözaltına aldırttı

Geçtiğimiz yıllarda kurban bayramında yaptığı paylaşım ile fenomen olan Orçun Maviş, kısa bir süre önce oğlunu ısıran köpeği vurarak öldürmesi ile gündem olmuştu. Konu ile ilgili hayvanseverler tarafından büyük tepki gösterilen ve hakkında aylaşımın ardından hayvanserverler Orçun Maviş hakkında şikâyetçi oldu. Orçun Maviş hakkında 'hayvanı kasten öldürme' suçlaması ile Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



2 AYRI PAYLAŞIM YAPTI

Bu dava devam ederken, Maviş yaptığı paylaşımlar ile yeniden gündem oldu. Paylaşımlarında Atatürk'ü hedef aldığı ve hilafet istediği iddia edilen Maviş, Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları esnasında 2 ayrı paylaşımda bulundu.Bu paylaşımlarında "Hilafet geri gelmeli. 100. Yılı kutlanacak batıl sistem, benim için hiçbir anlam ve değer ifade etmiyor. Allah'ın sözünün üstüne söz söyleyen tüm sistem ve liderleri reddediyorum. Beyni sulanmış hafızların dini.. Gökten indiği sanılan kitapların dogmaları..Muhammed'in yazdığı kitap.. Eeeee 1. Meclis Cuma günü kurbanlar kesilerek, Dualar ile eller semada açılmıştı. Güç ele geçince de yukarıda ki cümleler ve çok daha fazlası.. Bazılarına göre gerici yobaz falan olabilirim ama, çok şükür ki içi dışı, başı sonu, öncesi sonrası bir insana liderim diyorum. Benim sözlerim sadece Müslüman olanlaradır. İlahı başka olan, 14,5 asıl evvelki gibi Allah vardır ama dünyalık işlerimize karışmasın diyen müşriklerin günümüz versiyonlarına bir sözüm yok. Müslümanım ama Allah'ın kanunları hükmedilmesin diyen insanlar. Size de bir diyeceğim yok." ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu paylaşımı gören çok sayıda vatandaşın şikayetleri üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Maviş , yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.