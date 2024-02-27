Fenomene, sahte para ve silah paylaşımından gözaltı...

Sosyal medya hesabından sahte para ve silahlı paylaşım yapan şarkıcı ve fenomen Aleyna Dalveren, Mali Suçlarla Mücadele polisi tarafından Maltepe'deki evinde önceki gün gözaltına alındı. Evi, aracı ve 2 işyerindeki aramalarda, bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna grenası, sahte 3 bin dolar ve sahte 50 Euro, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe, 2 sahte olabileceği değerlendirilen plaka ve 2 dijital materyal ele geçirildi. Dalveren 'parada sahtecilik' ve '6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlamasıyla sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Dalveren'in gözaltındayken sol bileğindeki kelepçe çıkarıldı ancak sağ bileğindeki kelepçenin çıkarılamaması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Kelepçe itfaiye marifetiyle bileğinden çıkarıldı.Dalveren'in, kara para aklama dahil bir dizi suçlamayla tutuklanan fenomen ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'ın soruşturmasında adı geçen fenomenlerle yoğun irtibatta olduğu da belirtildi.