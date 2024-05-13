Fethiye’de mahalleyi piton yılanı korkusu sardı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Yeni Mahallesi'nde bir bahçede bulunan piton yılanı kaçtı. Kaçan piton yılanından dolayı mahallede panik havası oluştu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Mahalle sakinlerine uyarılarda bulunan muhtar Enver Kavak, piton yılanının hal bulunamadığını kaydetti.

Kaybolan piton yılanından dolayı endişelenen mahalle sakinleri, yılanın bir an önce bulunması istedi. Mahalle sakinleri, "Korkuyoruz, geceleri uyuyamıyoruz. Yılanın sahibi kimse yılanını bulsun. Mahalleye tüm giriş çıkışlar kapatılmalıdır. Yılan bir an önce bulunmalıdır" dedi.