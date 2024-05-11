Fişleri satarak vergi kaçırttılar… Üç suç ortağı operasyonla yakalandı

"Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Vergi Usül Kanunu'na Muhalefet" suçları kapsamındaki operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Üç kişilik bir çete çökertildi. İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan üç çete üyesi; servis, nakliye ve şirket araçlarına yüzdelik komisyonlar şeklinde haksız kazanç karşılığı sahte akaryakıt fişleri bastı ve söz konusu sahte fişleri sattı. Sahte fişleri satın alan firmalar da söz konusu fişleri "Gider Kalemi" olarak gösterdi ve vergi kaçırdı. Üç çete üyesinin "Sahte Özel Belge" niteliğindeki fişleri evlerine kurmuş oldukları özel makineler ve düzenekler sayesinde bastıkları saptandı.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Çalıştıkları akaryakıt istasyonlarından edinmiş oldukları bilgi ve tecrübeler neticesinde fiş (Slip) basma cihazları ve dijital materyaller aracılığıyla firmalara yüksek miktarlarda sahte faturalar düzenleyerek firmaların vergi kaçakçılığı yapmasına sebep olan ve kesmiş oldukları faturalar karşılığında ortalama yüzde bir civarında maddi kazanç elde ettikleri belirlenen üç çete üyesi, Büyükçekmece ve Esenyurt İlçeleri'nde bulunan üç adreste yakalandı. Yapılan detaylı aramalarda altı fiş basma cihazı, fiş basma cihazlarına bağlanmış altı dizüstü bilgisayar, 18 milyon 500 bin lira tutularında altı bin 200 adet basılmış sahte fiş, 400 adet basılmamış fiş rulosu ele geçirildi. Toplamda 90 milyon liralık fişin incelemeye alındığı ifade edildi. Adliyeye sevk edilen üç çete üyesi de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.