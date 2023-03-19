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Giriş Tarihi: 19.3.2023 15:30

Freddy Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 522'ye çıktı

Afrika'nın güneydoğusunda son bir aydır etkisini gösteren Freddy Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 522'ye ulaştı.

AA
Freddy Kasırgası’nda ölenlerin sayısı 522’ye çıktı

Kasırganın yol açtığı sel ve heyelanlarda Malavi'de 438, Mozambik'te 67, Madagaskar'da ise 17 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler, felaketin 500 bin kişiyi olumsuz etkilediğini ve sadece Malavi'de 345 bin kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

Evlerini kaybedenler derme çatma kamplarda barınmaya çalışırken, yolların hasar görmesinden ötürü bazı bölgelere erişim sağlanamıyor.

Sular altında kalanları ve kaybolanları arama kurtarma çalışması ise halen sürüyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü, bir aydan fazla süren Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, Freddy Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için 14 günlük yas ilan etmişti.

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Freddy Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 522'ye çıktı
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