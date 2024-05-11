Gaziantep’te feci kaza: 2 sürücü de hayatını kaybetti

Kaza, saat 22.00 sıralarında Nizip çevreyolu 2. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Kurt (20) idaresindeki 27 AVU 381 plakalı motosiklet ile Ümit Can Dalkıran (24) kontrolündeki 27 ANV 045 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen feci kazanın ardından yola savrulan 2 sürücü de ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hasan Kurt ve Ümit Can Dalkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kazada hayatını kaybeden 2 sürücünün cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.