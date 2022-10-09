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Giriş Tarihi: 9.10.2022 15:25 Son Güncelleme: 9.10.2022 15:34

Gümüşhane'de 2 çocuk babası silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde arabada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Gümüşhane’de 2 çocuk babası silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yeşilbük beldesinde dün gece meydana gelen olayda Erkan Koç (35), kuzeni E.B. ile birlikte Yeşilbük Belediyesi önünde bulunan meydanda araç içerisinde oturuyordu. O sırada daha önceden aralarında eskiye dayalı husumet olduğu öğrenilen Ahmet B. yanlarına geldi. İkili bir süre konuştuktan sonra Ahmet B., silahını çıkartıp Erkan Koç'a ateş etti. Başından ağır yaralanan Erkan Koç kanlar içinde yığıldı. Çevrede silah sesini duyan belde sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan 2 çocuk babası Erkan Koç, ambulansla kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırıyı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaşan Ahmet B. ise daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma'da işlemleri tamamlanan zanlı Ahmet B. adliyeye sevk edildi.

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Gümüşhane'de 2 çocuk babası silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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