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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Gurur duyduk gençler!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Gurur duyduk gençler!
HAFTA sonu gezisi için Uludağ'a çıkan Muhammed Fatih Aydın, Mustafa Uçkun ve Yunus Emre Aydın, Bayrakdere mevkisinde bulunan Türk bayrağının yere düştüğünü gördü. Durumdan rahatsız olan gençler, yanlarındaki köpekleriyle birlikte tepenin yolunu tuttu. Taş ve kayalık araziden geçerek tepeye 2 saatte ulaşan gençler, yere düşen Türk bayrağını yeniden göndere çekerek dalgalandırdı. Dönüşe geçen gençler havanın kararmasıyla yönlerini bulamadı. Bölgede mahsur kalan 3 arkadaş AFAD'tan yardım istedi. AFAD, ANDA ve polis ekipleri, 2 saatlik bir kurtarma operasyonu sonrası gençlere ulaşmayı başardı. Uçkun ve Aydın "Bayrağımızın yere düştüğünü gördük. Bu durumu görmezden gelmek bize yakışmaz diyerek tırmanmaya başladık. Mahsur kaldık ama olsun, yeter ki bayrağımız dalgalanmaya devam etsin" dedi.

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Gurur duyduk gençler!
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