Hafta sonuna kadar bunaltacak

Basra Körfezi'nden gelen hava dalgası yurdun büyük bir kesimini etkisi altına aldı. Bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının 3-6 derece artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları, yurdun batı kesimlerinde 1-3 derece artacak. İç kesimlerde ise 1-3 derece azalacak. Ege Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde de mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek. Üç büyük şehirde ise haftalık hava tahmini aralığı şöyle: İstanbul'un 28-34 derece sıcaklık olması beklenirken, Ankara'da hava sıcaklığının 34-38 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor. İzmir'deki hava sıcaklığının ise 32-36 derece arasında olması bekleniyor. Basra sıcaklarına yüksek nem de eklenince hava sıcaklıkları daha da fazla hissediliyor. Bunaltıcı sıcakların etkisinin 28 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.SICAK havada hem serinlemek hem de beslenmenizi hafifletmek için uzmanlar yeni tarifler öneriyor. Özellikle yazlık yiyecek ve içecek tariflerinden üç tanesine vurgu yapılıyor. Bunlar smoothie'ler, meyve buzları ve naneli limonatalar. Bu tarifleri kendiniz evinizde deneyebilirsiniz. Smoothie'ler için önerilen muz, çilek, böğürtlen ve mangoifleri yoğurt ve sütle bir karıştırıcıya ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Bardaklara dökün ve hemen tüketin. Meyve buzları için de tercih ettiğiniz çilek, karpuz, kavun ve limon dilimlerini küçük parçalara ayırın. Buz kalıplarına meyve dilimlerini veya parçalarını yerleştirin. Üzerine su veya tercih ettiğiniz meyve suyunu dökün. Buzluğa koyun ve dondurun. Meyve buzlarınız soğudukça serinletici bir atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Naneli limonata için de limon suyunu sıkın ve bir sürahiye ekleyin. İstediğiniz yoğunluğa getirin. Taze nane yapraklarını ezerek veya bütün olarak ekleyin.