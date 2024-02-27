Halfeti’de iki araç çarpıştı: Muhtar adayı öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza Halfeti ilçesine bağlı Kara mezra kırsal mahallesi civarında meydana geldi. Ortayol mahalle muhtar adayı olan Recep Vural idaresindeki minibüs ile karşı yoldan gelen Şefik Erkan idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Recep Vural hayatını kaybederken, Şefik Erkan, Sevim Dilaver ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlar içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.