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Giriş Tarihi: 24.3.2024 11:05 Son Güncelleme: 24.3.2024 11:18

Halı silkelerken balkondan düştü! Ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor

İstanbul Maltepe’de balkondan halı silkeleyen 33 yaşındaki Korcan Özbay dengesini kaybedip aşağı düştü. Özbay olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Halı silkelerken balkondan düştü! Ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Çınar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde özel bir şirket için evden çalışan Korcan Özbay(33), odasının camından halı silkeledi. Bu sırada dengesini kaybeden Özbay, beton zemine düştü. Özbay'ın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özbay, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yapılan incelemede, Özbay'ın yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, binanın önünde detaylı inceleme yaptı. Özbay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Özbay'ın babası Abdullah Seyfettin Özbay, oğlu ve yaşlı annesiyle birlikte yaşadıklarını, olayın gerçekleştiği gün, saat 14.30 civarında evde olduklarını belirtti. Oğlunun odasında bulunduğunu ifade eden baba Özbay, daha sonra polislerden oğlunun balkondan düştüğünü öğrendiğini aktardı. Özbay, oğlunun herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını ve nişanlı olduğunu dile getirdi.

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Halı silkelerken balkondan düştü! Ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor
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