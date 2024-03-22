Harçlıklarıyla askıda ekmek bağışladılar

Osmaniye'de Ülkü İlkokulu öğretmeni Şule Nacar ile birlikte öğretmen Zeynep Menteşoğlu, müdür yardımcıları Muhittin Doğan ve Yiğit Alicik, öğrencilerle birlikte ekmek fırınına gitti. 2-A ve 3-D sınıfının toplam 62 öğrencisi harçlıklarını fırın sahibine teslim ederek askıda ekmek bağışladılar. Öğrencilerin bu davranışı fırın sahibini de duygulandırdı. "Ülkü ilkokulu olarak Ramazan paylaşmaktır deyip 300 tane ekmek askıya çıkardık" yazısı da fırınının camına asıldı. Minik öğrencilerin duyarlılığı sonrası hem veliler hem de vatandaşlar askıda ekmek bağışına destek vermeye başladı. Murat KARAMAN/SABAH