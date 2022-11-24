Hasta öğrencilere ışık oluyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Ayten Verep, amansız hastalıklarla mücadele eden öğrencilerine umut ışığı oluyor. Verep, sadece 4 sıra, kitaplık ve birkaç oyuncağın bulunduğu sınıfta, çocuğu gibi gördüğü öğrencileri için hastane ortamını keyifli bir eğitim yuvasına dönüştürüyor. Hastanede tedavi gören çocuklara eğitim veren Verep, ulusal ve uluslararası birçok projede yer aldı ve ödüller aldı. Verep, "Başlangıçta benim için kabul edilmesi çok zor olan bu ortam artık çok anlamlı. Minik yüreklere sımsıcak dokunuşlar yapabilmek çok değerli" diye konuştu.